Netzneutralität wird in EU oftmals unterlaufen

Zero-Rating lässt die Preise steigen

Die Studie zeigt ebenfalls, dass Zero-Rating zu einer negativen Preisentwicklung führt, wodurch Angebote im Mobilfunk insgesamt teurer werden. So seien in den Jahren 2015 und 2016 in jenen Märkten, in denen Zero-Rating anwendet wird, die Preise um zwei Prozent gestiegen. In solchen ohne Zero-Rating-Angebote sind die Preise hingegen in beiden Jahren um acht Prozent gesunken.