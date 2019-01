FIS-Boss: „Fans in Schladming sind durstiger“

Fünf Österreicher finden sich aktuell in den Top 12 des Slalom-Weltcups. So stark präsentierte sich das rot-weiß-rote Ski-Team vor dem Flutlicht-Klassiker in Schladming (17.45/20.45 Uhr, live im sportkrone.at-Ticker) lange nicht. 50.000 Ski-Fans werden zum weltweit größten Eintages-Rennen erwartet. Für die Konkurrenz aus dem Ausland kann die Stimmung in Schladming aber mitunter auch entgleisen. Die FIS hat das Geschehen genau im Auge.