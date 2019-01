Football-Legende steigt bei Cannabis-Firma ein!

Das boomende Geschäft mit legalem Marihuana erhält in den USA weitere prominente Unterstützung. In Kalifornien beteiligten sich nun die American-Football-Legende Joe Montana und die Ex-Yahoo-Chefin Carol Bartz an einer 75 Mio. Dollar (66 Mio. Euro) schweren Finanzierungsrunde der Cannabis-Firma Caliva. Bartz wird zudem einen Sitz im Verwaltungsrat übernehmen, wie das Unternehmen am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte.