Zuckerberg: „Verkaufen keine Daten unserer Nutzer“

Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat Vorwürfe, das soziale Netzwerk würde Daten seiner Nutzer verkaufen, zurückgewiesen. Auch wenn das oft berichtet werde - „wir verkaufen die Daten der Menschen nicht“, schrieb der Gründer des Netzwerks in einem Beitrag, den am Donnerstag das „Wall Street Journal“ abdruckte. Das würde nicht nur das Vertrauen in Facebook untergraben, sondern auch den Geschäftsinteressen des Konzerns widersprechen, betonte Zuckerberg.