Für mehr Sicherheit in Lokalen: „Ist Luisa da?“

„Ist Luisa da?“ - In 50 deutschen, drei schweizerischen Städten und in Innsbruck weiß man, was diese Frage bedeutet. Sie ist ein Code in Lokalen, wenn sich Frauen belästigt fühlen oder gar sexuell attackiert werden. Die grüne Frauenstadträtin Judith Schwentner setzt das Projekt jetzt in Graz um.