Robo-Hund „Aibo“ wacht jetzt auch über die Familie

In Zusammenarbeit mit der Sicherheitsfirma Secom wird ,Aibos‘ Besitzer dann per Smartphone über die Lage informiert. „Sie können prüfen, wie es entfernt lebenden Familienmitgliedern geht oder was Kinder so machen, wenn sie nach Hause kommen“, sagte Projektleiter Izumi Kawanishi vor Journalisten. „Wir wollen, dass Sie sich durch das Leben mit ,Aibo‘ ein bisschen sicherer fühlen und zugleich Spaß haben.“