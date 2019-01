Vuhl 05RR: Extremsportler kommt aus Mexiko

So soll der aus viel Carbon gefertigte 05RR trocken nur 660 Kilogramm wiegen. Entsprechend leichtes Spiel hat der 390 PS und 500 Newtonmeter starke 2,3-Liter-Turbobenziner, der seine Kraft über ein sequentielles Sechsganggetriebe allein an die Hinterräder weitergibt. Mit Hilfe eines Sperrdifferenzials soll eine Sprintzeit aus dem Stand auf 96 km/h (60 mph) in nur 2,7 Sekunden möglich sein. Die Höchstgeschwindigkeit des grundsätzlich offenen Zweisitzers wird mit 255 km/h angegeben.