Mayer Schnellster in Kitz - Jansrud kommt zu Sturz

Am Samstag werden Auflockerung und sonnige Stunden prognostiziert, so der Meteorologe. An den Tage zuvor gestalte sich das Wetter meist etwas bewölkt mit leichten Schneefällen. Insgesamt dürften aber nur ein paar Zentimeter dazukommen, somit stehe auch dem Super-G am Freitag nichts im Wege. Auch für den sonntäglichen Slalom müsse man mit leichten Niederschlägen rechnen. Gemeinsam wird den Hahnenkamm-Tagen laut ZAMG jedenfalls eines sein: Tiefe Temperaturen.