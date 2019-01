Erster Sieg! Siebenhofer im siebenten Himmel

Erster Sieg im 111. Weltcuprennen - Ramona Siebenhofer ist im siebenten Himmel! Die Steirerin fuhr am Freitag bei der Abfahrt in Cortina d‘Ampezzo allen davon. Bei ihrem Premierensieg distanzierte sie Mitfavoritin Ilka Stuhec um vier Zehntel-Sekunden. Auch Stark: Stephanie Venier. Sie belegte mit nur sechs Hundertstel-Rückstand auf die zweitplatzierte Stuhec Rang drei. Lindsey Vonn zeigte sich bei ihrem viel beachteten Comeback noch nicht in Topform.