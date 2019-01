Prozess: Dauerschmerz nur Versicherungsschwindel?

Zweifel wegen zweitem Fall in Familie

Als auch noch die Schwiegertochter des Angeklagten an Morbus Sudeck erkrankte, wollte eine der Versicherungen nicht an Zufall glauben. Ein Detektiv wurde auf den Innsbrucker angesetzt und wollte beobachtet haben, wie er Auto fuhr und mit der rechten Hand schaltete. „Nein, geschaltet habe ich immer mühsam mit links“, so der Frührentner. Bereits geleistete und künftig zu erwartende Versicherungsleistungen summieren sich laut Staatsanwaltschaft auf 1,8 Millionen Euro. Für die Vernehmung weiterer Zeugen wurde vorerst vertagt.