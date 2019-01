Hat sich Arnautovic hier nach China verabschiedet?

Zeichen des Abschieds

Für einen Abgang könnte sprechen, dass der ÖFB-Star am Samstag von seinen beiden Töchtern aufs Spielfeld begleitet wurde. Bei seinem Austausch in der 71. Minute verabschiedete er sich mit Klatschen und Winken von den Fans, seine Körpersprache deutete eher auf Abschied hin. Das nächste Heimspiel der „Hammers“ findet erst am 4. Februar statt. Davor tritt West Ham am 19. Jänner gegen Bournemouth, am 26. Jänner gegen Wimbledon (FA-Cup) und am 29. Jänner gegen Wolverhampton jeweils auswärts an.