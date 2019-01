AMD kündigt neue Ryzen-Generation & Radeon VII an

Der Chiphersteller AMD hat auf der CES in Las Vegas zum Rundumschlag gegen die Rivalen Intel und Nvidia ausgeholt. Dem 2018 gewaltig unter Druck geratenen Prozessor-Giganten Intel setzt man mit dem Ryzen der dritten Generation den ersten im hocheffizienten 7-Nanometer-Verfahren produzierten Prozessor entgegen, mit dem zuletzt in Performance-Fragen in Führung liegenden Rivalen Nvidia will man mit dem neuen Grafikchip Radeon VII gleichziehen.