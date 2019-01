Über den Wipfeln braut sich weiter Unheil zusammen

Sanft und friedlich schwebt der Schnee herunter ins Pölstal. Wenn nicht gerade eine wilde Sturmböe durchs unendliche Weiß fegt, liegt die Landschaft totenstill da. Und man kann es förmlich spüren: Irgendwo da oben in diesem Grau, in dem sich der Fichtenwald verliert, braut sich das Unheil zusammen. „Wenn da jetzt noch einer hinaus geht und es passiert was, ich schwör’, ich lass ihn sitzen’“, sagt einer. Die Runde nickt. Niemand will, dass die Einsatzkräfte für ein paar Leichtsinnige ihr eigenes Leben riskieren.