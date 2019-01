Vlhova „entthront“ Shiffrin ++ Liensberger Dritte!

In der Entscheidung legte Vlhova dann auf einem signifikant schnelleren Kurs eine derart überzeugende Laufbestzeit hin, dass auch Shiffrin daran zerbrach. Die dreifache Flachau-Siegerin aus den USA, die davor alle fünf Saison-Slaloms jeweils vor Vlhova gewonnen hatte, machte auch ein wenig ihre Erschöpfung mitverantwortlich. „Ich brauche jetzt etwas Pause“, sagte die 23-jährige, die bei ihren 16 Saison-Starts neun Mal gewonnen hat. Vlhova hatte am Jahresbeginn auch den City Event in Oslo vor Shiffrin gewonnen und war es vor fast einem Jahr auch gewesen, die mit dem Sieg am 28. Jänner 2018 in Lenzerheide die Slalom-Siegesserie Shiffrins unterbrochen hatte. Am Dienstag holte sie sich erstmals auch den Titel der „Snow Space Salzburg“-Prinzessin und mit fast 70.000 Euro auch ihren höchsten Preisgeld-Scheck.