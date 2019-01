Walkner und Dakar: „Jeder kämpft um Nummer eins“

Wie hat die Vorbereitung für diese Dakar ausgesehen?

Zuletzt war ich in Bibione, da darf man viermal im Jahr am Strand fahren. Viele Badetouristen waren eh nicht dort (lacht). Davor waren wir in Dubai. Anfangs hatte ich einen Muskelkater, weil das Dünen-Fahren ungewohnt war – aber dann hab ich gemerkt, dass ich fit bin.