Fit durch das Jahr

Entspannen im Herbst

Was gibt es Schöneres, als jetzt noch die Sonnenstrahlen zu nutzen und die Verfärbungen der Blätter zu beobachten? Dies ist auch eine wichtige Basis, um in keine Winterdepression zu verfallen. Stellen Sie sich doch in Ihrer Mittagspause oder auf dem Heimweg einfach mal in das Sonnenlicht, schließen die Augen, atmen ruhig und gleichmäßig durch. Mit jedem Atemzug lassen Sie negative Gedanken, inneren Druck und Sorgen los. Natürlich können Sie auch im Haus etwas für Ihre Entspannung tun. Ob Achtsamkeitstraining, Qi Gong, Autogenes Training oder Meditation - was immer Sie wählen, wichtig ist, regelmäßig zehn Minuten zu trainieren. Genießen Sie den Augenblick des Hier und Jetzt.