NHL-Superstar Owetschkin lässt All-Star-Spiel aus

NHL-Superstar Alexander Owetschkin wird beim All-Star-Spiel der nordamerikanischen Eishockey-Eliteliga fehlen! Wie der Kapitän der Washington Capitals die Liga am Mittwoch darüber informierte, wird er am Showspiel am 26. Jänner in San Jose nicht teilnehmen. Owetschkin (33) will stattdessen die Woche nutzen, um sich auf die zweite Saisonhälfte bzw. das Play-off vorzubereiten.