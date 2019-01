Klare Siege für Tottenham und Arsenal

Wiedergutmachung für Arsenal

Bei Arsenal trugen sich Granit Xhaka (25.), Alexandre Lacazette (55.), Aaron Ramsey (79.) und Pierre-Emerick Aubameyang (83.) in die Schützenliste ein. Für die „Gunners“, die aus den vorangegangenen fünf Pflichtspielen nur einen Sieg geholt hatten, war es eine kleine Wiedergutmachung für das 1:5-Debakel am Samstag in Liverpool.