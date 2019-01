Balkonbrand durch Rakete: Pensionist verletzt

Gegen 19.30 Uhr entzündete ein 75-Jähriger im Hinterhof seines Einfamilienhauses eine Feuerwerksbatterie. Beim Abbrennen der Batterie flogen einige Raketen in Richtung des Wohnhauses und prallten gegen die Untersichtschalung des Balkons. In der Folge kam es am Balkon zu einem Brandgeschehen. Der Pensionist versuchte den Brand zu löschen und zog sich dabei Brandverletzungen an der rechten Hand und am Kopf zu. Die Feuerwehren Köflach und Rosental, die mit 20 Einsatzkräften anrückten, mussten lediglich Nachlöscharbeiten durchführen. Verletzte wurde vom Rettungsdienst in das LKH Voitsberg eingeliefert.