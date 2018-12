„Mario und Luigi: Abenteuer Bowser“ im Trailer

Am 25. Jänner stürzen sich Mario und Luigi in „Abenteuer Bowser + Bowser Jr.s Reise“ auf Nintendos 3DS in ein neues Abenteuer. Das gesamte Pilz-Königreich leidet darin an der „Metabowlie“, einer fiesen Krankheit, für die nur Mario und Luigi ein Heilmittel finden können. Dafür müssen sich die beiden Brüder allerdings durch Bowsers Innerstes durchschlagen. Ein neuer Trailer gibt Einblick ins Gameplay des Rollenspiels.