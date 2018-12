Sie erraten nie, was mit diesen Fotos nicht stimmt

Zur Erzeugung der Aufnahmen nutzten die Nvidia-Forscher einem Bericht von technologyreview.com zufolge ein sogenanntes Generative Adversarial Network, kurz GAN. In einem solchen treten zwei konkurrierende Teile eines Algorithmus gegeneinander an. Der „Generator“ versucht dabei, den „Discriminator“ zu überlisten - in diesem Fall bei der Frage, ob ein Foto echt ist oder vom Computer geschaffen. Als Grundlage dienen Aufnahmen realer Personen, auf dessen Basis der „Generator“ wiederum so lange neue Bilder erzeugt, bis sein Gegenspieler eines für echt hält.