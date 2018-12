Hass-Posting: Facebook sperrt Netanyahu-Sohn

Der 27-Jährige hatte nach einem tödlichen Anschlag auf Israelis im Netz dazu aufgerufen, deren „Tod zu rächen“, wie die „Times of Israel“ am Montag berichtete. „Es wird nie Frieden geben mit diesen Monstern in Form von Männern, die sich selbst seit 1964 ‘Palästinenser‘ nennen“, schrieb er demnach unter anderem. In einem weiteren Post sagte er: „Es wird hier keinen Frieden geben, bis: 1. Alle Juden Israel verlassen. 2. Alle Muslime Israel verlassen. Ich bevorzuge die zweite Option.“