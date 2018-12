„Deswegen wechselte ich in die Premier League“

Besser hätte die Heimpremiere für Ralph Hasenhüttl nicht verlaufen können. In seinem ersten Spiel mit Southampton im St. Mary’s beendete er den starken Lauf von Arsenal. Die „Gunners“ hatten zuvor seit August in 14 Liga-Matches nicht verloren, gestern unterlagen sie den „Saints“ mit 2:3. Bei der anschließenden Pressekonferenz (siehe Video oben) erklärte der Steirer: „Deswegen wechselte ich in dei Premier League.“