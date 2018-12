Die Hintergründe der Bluttat im Schloss Bockfließ

Vom Vater „fürchterlich gedemütigt“ - „da rastete ich aus“

„Ich verstehe nicht, wie ich zu alledem fähig sein konnte“, beteuerte der Adelige weinend. Nur schemenhaft will er sich an das Geschehene erinnern. Seinen Angaben zufolge „bin ich am Donnerstag wieder einmal mit meinem Vater, diesem gnadenlosen Tyrannen“, in Streit geraten, „wegen eines defekten Aufzugs in unserem Gutshof“, wieder einmal habe ihn der 92-Jährige „fürchterlich gedemütigt. Und da rastete ich aus.“