Was trieb den Grafen von Bockfließ zu der Bluttat?

Menschen, die Graf Tono G. kennen, beschreiben ihn als nett und freundlich, berichten von „konstruktiven Gesprächen“, nicht zuletzt auch, wenn es um geschäftliche Belange ging. Vor diesem Hintergrund erscheint die Bluttat, die sich am Donnerstagnachmittag im Schloss Bockfließ in Niederösterreich abgespielt hatte, umso unverständlicher. Was trieb den Grafen von Bockfließ dazu, mutmaßlich zu einem Schrotgewehr zu greifen und damit drei Familienmitglieder zu erschießen? Am Freitag legte der dringend Tatverdächtige ein Geständnis ab.