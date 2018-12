Spielsucht? Celtic-Stürmer fehlt gegen Salzburg

Celtic Glasgow muss am Donnerstagabend (21.00 Uhr/live DAZN) im abschließenden Gruppenspiel der Europa League gegen Red Bull Salzburg und in näherer Zukunft auf Stürmer Leigh Griffiths verzichten. Der schottische Internationale hat mit persönlichen Problemen zu kämpfen und benötigt eine Auszeit vom Fußball, gab Celtic-Trainer Brendan Rodgers am Mittwoch in einer Pressekonferenz bekannt.