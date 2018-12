Eklat! „Rückkehr der Banane“ empört die Schweiz

Über die Rückkehr der Banane in den Schweizer Fußball wird jetzt in den Schweizer Medien debattiert. „Sie muss uns alle aufrütteln. In all den Debatten um Fan-Gewalt ging zuletzt eines fast immer vergessen: dass es dem Schweizer Klubfußball gelungen ist, den einst spieltäglichen Rassismus aus seinen Stadien zu vertreiben“, schreibt der Zürcher „Tages Anzeiger“.