Rapids EL-Gegner Rangers neuer Tabellenzweiter

Die Glasgow Rangers, am Donnerstag Europa-League-Gegner von Rapid, haben am Sonntag Platz zwei in der schottischen Fußball-Meisterschaft übernommen! Die Rangers kamen auswärts beim bisherigen Schlusslicht FC Dundee allerdings nur zu einem 1:1, obwohl die Heimischen ab der 19. Minute nur noch mit zehn Mann spielten.