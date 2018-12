Chelsea schockt ManCity und macht Klopp zum Leader

Führungswechsel in England! Manchester City hat am Samstag in der Premier League die Tabellenführung an Liverpool abgegeben. Der Titelverteidiger verlor durch Tore von N‘Golo Kante (45.) und David Luiz (78.) auswärts gegen Chelsea mit 0:2 und liegt nun einen Punkt hinter den „Reds“, die wenige Stunden zuvor in Bournemouth dank einer Salah-Gala mit 4:0 gewonnen hatten.