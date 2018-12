Bad Weihermühle insolvent: Fortführung ist geplant

Das Bad Weihermühle in Gratwein-Straßengel ist durchaus beliebt bei vielen Grazern - trotzdem ist das Unternehmen, das das Bad gepachtet hat, jetzt in die Insolvenz geschlittert. Die Agon GmbH führt übrigens auch den Eislaufbetrieb auf dem Thalersee und das Restaurant im Kulturhaus in Gratkorn.