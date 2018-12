Knalleffekt im Wiener Leichtathletik-Verband!

Ilona war 1971 in Helsinki Europameisterin und stellte im selben Jahr in Wien mit 1,92 m einen Weltrekord auf. 1972 gewann sie bei den Spielen in München Bronze. Roland Gusenbauer war 1970 und 1979 Generalsekretär der ersten bzw. zehnten Hallen-Europameisterschaften in Wien. In den letzten Jahren kümmerte er sich als Trainer höchst erfolgreich um den heimischen Hochsprungnachwuchs und zwei Top-Athletinnen. Jetzt kehrt der international anerkannte Leichtathletik-Fachmann als Funktionär an die Spitze des Wiener Fachverbandes zurück.