Jetzt fix! Ralph Hasenhüttl übernimmt Southampton

Hasenhüttl bisher zumeist von Erfolg „verfolgt“

Grundsätzlich gilt, dass überall dort, wo Hasenhüttl als Trainer wirkte, der Erfolg nicht weit war. Etwa beim VfR Aalen, mit dem er 2010/11 den Abstieg aus der 3. Liga verhinderte und dann in der Saison darauf sensationell den Aufstieg in Liga 2 schaffte. Im Herbst 2013 wechselte er zum zu diesem Zeitpunkt am Tabellenende der 2. Liga herumgrundelnden FC Ingolstadt, mit dem er letztlich klar die Klasse halten konnte - und in der Saison darauf wiederum als Meister sensationell in die Bundesliga aufstieg.