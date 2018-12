Religionsstreit: Eltern verprügelten Tochter (14)

Kind grün und blau geschlagen

Diese Tatsache dürfte Vater und Mutter so sehr in Rage gebracht haben, dass sie ihr Kind ab Mitte November immer wieder grün und blau geschlagen haben sollen. So wollten die Eltern, die noch zwei weitere Kinder im Alter von sechs Jahren und sechs Monaten großziehen, ihre Tochter offenbar dazu bringen, sich von ihrem Freund zu trennen. Die Auseinandersetzungen eskalierten am vergangenen Wochenende, die Polizei musste einschreiten. Die Eltern wurden festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.