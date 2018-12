Weltrekord! 34.798 Teddybären landen auf dem Eis

Die Hershey Bears (Nomen est omen) besiegten die Binghamton Devils in der AHL (Vorzimmer der NHL) mit 6:3. Doch es war nicht das Resultat, sondern das erste Tor der Partie, der für Schlagzeilen sorgte. Nach dem Treffer von Riley Barber flogen sagenhafte 34.798 Stofftiere aufs Eis. Die Tradition, kuschelige Weihnachtsgeschenke für benachteiligte Kinder zu sammeln, ist auch in Europa bekannt. Noch nie ist allerdings so eine Menge zusammengekommen wie nun in Hershey (Stadt der Schokolade). Die „Bears“ übertrafen die bisherige Rekordmarke von 29.919 Bären deutlich. Hier im Video bekommen Sie einen Eindruck davon.