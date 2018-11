Rapids Kandidaten und falsches Spiel mit Bickel

Natürlich steigt Michael Krammer heute auch mit in den Flieger nach Moskau. Rapids Präsident zieht sich ja erst im November 2019 zurück. In die Nachfolger-Suche will er sich offiziell nicht einmischen, aber: „Es muss jemand mit Rapid-Verbundenheit sein, der nicht nur mit Herz entscheidet, sondern auch mit Hirn. Und man muss gewillt sein, Rapid zu dienen, nicht seinen eigenen Status zu stärken.“ Umsonst, ohne Bezahlung. Sportchef Fredy Bickel wird indes als Buhmann dargestellt.