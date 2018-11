Mafia-Villa abgerissen: Salvini als Baggerfahrer

Matteo Salvini, Innenminister Italiens, hat sich wieder einmal medienwirksam in Szene gesetzt: Der Chef der Rechtspartei Lega Nord gab am Montag in Rom nicht nur das Startsignal zum Abriss einer illegal errichteten Luxusvilla der berüchtigten Mafia-Familie Casamonica, sondern nahm auch gleich selbst am Steuer des Baggers Platz. Die Villa soll durch eine Bibliothek und einen Park ersetzt werden.