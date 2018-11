Rom lässt illegale Mafiosi-Villen abreißen

„Heute feiert die Stadt Rom einen historischen Tag. Wir senden ein klares Signal an die Kriminalität und an den Clan Casamonica“, schrieb Raggi auf Facebook. Die Bürgermeisterin von der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung war zu Beginn des Abrisses der Gebäude anwesend, die vor 30 Jahren ohne Genehmigung und unweit der Reste eines altrömischen Aquädukts errichtet worden waren. „Diese Gebäude waren zum Symbol der Machtlosigkeit der ehrlichen Bürger gegenüber der Kriminalität geworden. Wir haben nicht weggeschaut und all dies ausradiert“, so Raggi.