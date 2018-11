Mutmaßliche Brandstifterin in Umberg festgenommen

„Aufgrund der versuchten und vollendeten Brandstiftung in Umberg ist in diesem Gebiet die polizeiliche Überwachungs- und Fahndungstätigkeit mit uniformierten und zivilen Polizeikräften entsprechend erhöht worden“, gibt die Landespolizeidirektion Kärnten am Montag bekannt: „Im Zuge der Fahndung wurde am Sonntag gegen 23 Uhr eine 43-jährige Frau aus dem Bezirk Villach-Land in der Nähe des Brandortes vorläufig festgenommen.“