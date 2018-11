Krebs! Samsung bedauert Todesserie in Chipfabriken

Nach Krebserkrankungen und Todesfällen bei Hunderten Arbeitern in seinen Fabriken hat der Technologieriese Samsung offiziell um Entschuldigung gebeten. Firmenpräsident Kim Ki Nam äußerte am Freitag sein Bedauern darüber, „nicht genug gegen potenzielle Gesundheitsrisiken in den Produktionslinien für Chips und LCD-Bildschirme getan“ zu haben.