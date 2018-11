Zugscheibe aus Wien verbessert Handy-Empfang

Kostengünstige und nachhaltige Lösung

„Wir haben nach einer Lösung gesucht, die für die Bahnbetreiber kostengünstig und nachhaltig ist“, erklärt Mehrdad Madjdi. Bisher werden meist Funkverstärker in den Wagen installiert, um das Signal zu verstärken. Diese Geräte sind aber teuer, verbrauchen viel Strom und müssen außerdem alle paar Jahre ausgetauscht werden. Die Hochfrequenzspezialisten von Siemens wussten bereits von Flugzeugen, dass Funkstrahlen bei bestimmten Anordnungen von Fenstern besser in die Kabine dringen. „Wir folgerten daraus, dass die Durchlässigkeit von den Abständen der Spalten in der Metallschicht abhängt, und haben Muster entwickelt, die per Laser herausgebrannt werden“, erklärt Lukas W. Mayer.