Fixiert Herzogs Israel in Schottland den Aufstieg?

Israel-Teamchef Andreas Herzog hat am Dienstag (20.45 Uhr) die Chance, den Grundstein für ein mögliches Duell mit seinem Heimatland Österreich in der kommenden Nations League zu legen! Die Israeli sind in Schottland zu Gast und würden sich bei jedem Sieg und Remis den Gruppe-1-Sieg der C-Liga sichern. Damit verbunden wäre der Aufstieg in die zweithöchste Leistungsklasse, in der die ÖFB-Elf spielt.