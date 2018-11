Nazi-Christbaumkugeln auf eBay-Kleinanzeigenportal

Weiterhin Nazi-Artikel auffindbar

Eine kurze Suche nach „SS“ auf DBA förderte am Samstagvormittag allerdings gleich mehrere fragwürdige Artikel zutage, darunter etwa ein SS-Totenkopf-Anstecker. Der Verkäufer betont, die Gegenstände „ohne ausdrückliche oder implizierte Sympathie für ehemalige oder aktuelle militärische und politische Gruppierungen oder Einzelpersonen“ an „historisch interessierte Sammler“ verkaufen zu wollen. Da es sich jedoch um eine Reproduktion handelt, dürfte sich der Wert für historische Sammler in Grenzen halten.