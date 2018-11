Neymar schießt Brasilien zum Sieg gegen Uruguay

Denn der Schöpfer des gelben Trikots der brasilianischen Nationalmannschaft Aldyr Garcia Schlee starb im Alter von 83 Jahren in einem Krankenhaus in seiner Heimatstadt Pelotas im Süden des Landes. Laut einem Bericht des Nachrichtenportals Globo Esporte wurde der Schriftsteller und Designer dort wegen eines Krebsleidens behandelt. Garcia Schlee hatte in den 1950er Jahren das kanariengelbe Trikot entworfen, in dem die Selecao ihre fünf Weltmeistertitel holte. Mit dem neuen Hemd sollte nach der traumatischen Niederlage der Brasilianer 1950 bei der WM im eigenen Land ein Neuanfang gemacht werden. Zuvor spielten die Brasilianer in weißen Trikots.