Nach 3:2-Wunder: Kroatien sagt England Kampf an

Matchwinner

Kroatiens Held in Zagreb war Tin Jedvaj. Der Leverkusen-Profi erzielte seine ersten beiden Treffer im Teamtrikot zum günstigsten Zeitpunkt. Er habe überhaupt noch nie zwei Tore in einem Spiel erzielt, sagte der Außenverteidiger, der nach einem Eckball per Kopf (69.) und tief in der Nachspielzeit per Abstauber (93.) zur Stelle war. Den Torreigen in der zweiten Halbzeit hatte Andrej Kramaric (54.) eröffnet, Dani Ceballos (56.) und Sergio Ramos per Hand-Elfmeter (78.) glichen zwischenzeitlich aus.