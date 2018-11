Premier-League-Klubs wollen Videobeweis einführen

In der englischen Fußball-Premier-League könnte ab der kommenden Saison der Videobeweis zum Einsatz kommen. Die Clubs und die Liga hätten sich am Donnerstag grundlegend darauf verständigt, teilte die Liga mit. Das technische Hilfsmittel VAR wird bereits in den Topligen Deutschland und Italien verwendet und bewährte sich insbesondere bei der WM in Russland.