Top-Auftritt! Thiem lässt Nishikori keine Chance

„Match war in Ordnung“

Trotzdem: Thiem war in erster Linie froh, dass er sein letztes Saisonmatch gewonnen hat. „Das Match war in Ordnung. Es war keine hochklassige Partie von uns beiden“, gestand Thiem, der 14 Winner gegenüber 21 unerzwungenen Fehlern geschlagen hatte. Nishikoris Bilanz war mit 11:41 ähnlich inferior wie jene von Thiem am Dienstag gegen Federer. „Ich wollte mir und auch den Zuschauern beweisen, dass das ein Ausfall war vor zwei Tagen und ich es viel, viel besser kann“, meinte Thiem danach.