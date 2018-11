Fulminantes Saison-Opening in St. Anton am Arlberg

Mit einem fulminanten Saison-Opening startet St. Anton am Arlberg in die Wintersaison 2018/19 - und zwar vom 29. November bis 2. Dezember! Neben dem neuen Publikumsrennen „Catch me if you can - die Nacht der langen Schwünge“ heizen Röckröhre Anastacia und Special-Guest Melanie C den Wintersportbegeisterten so richtig ein. Aufgepasst: Die „Tiroler Krone“ verlost fünf Startplätze für das Rennen sowie 5x2 Konzerttickets! Jetzt mitmachen!