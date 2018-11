Genoa-Krise: Juric bekommt doch noch eine Chance!

Ventura verließ Chievo nach nur einem Monat

Auch anderswo gibt’s indes Trainer-Turbulenzen: Gerade einmal einen Monat war er im Amt - nun gab Italiens ehemaliger Fußball-Teamchef Gian Piero Ventura seinen Posten als Trainer beim Serie-A-Abstiegskandidaten Chievo Verona auf. Der Vertrag des 70-Jährigen sei aufgelöst worden, erklärte der Klub am Dienstag. In vier Spielen hatte die Mannschaft unter Ventura nur einen Punkt geholt. Nachfolger ist der 54-jährige Domenico Di Carlo, der Chievo in der Vergangenheit schon zweimal trainierte.