Marach und Pavic gewinnen Auftakt-Match bei Finals

ATP-Trophäe

Für Marach und Pavic bot der Tag noch einen weiteren Höhepunkt. Nach dem Single zwischen Marin Cilic (CRO) und Alexander Zverev (GER) wurde das Top-Duo des Jahres mit der ATP-Trophäe als Nummer-1-Team per Jahresende ausgezeichnet. „Das wird mir ewig in Erinnerung bleiben, was ich da heute bekomme, das ist sehr selten. Das hat in Österreich noch nie jemand geschafft und das bedeutet mir sehr viel“, schwärmte Marach, der nur eines bedauerte. „Es wäre schön, wenn meine Kinder da wären, dann würde ich sie mit auf den Platz nehmen.“