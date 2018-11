Royer hievt New York ins Conference-Finale der MLS

Royer traf vor knapp 23.000 Zuschauern in Harrison (New Jersey) zunächst nach einer schönen Kombination seiner Elf und legte kurz darauf mit einem Schuss von der Strafraumgrenze nach. Die Red Bulls treten nun am 25. November zunächst in Atlanta an, das Retourspiel ist für 30. November angesetzt. Im Finale der Western Conference bekommen es die Portland Timbers mit Sporting Kansas City zu tun.